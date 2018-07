Luis Enrique: "Nadie logrará un pleno de victorias"

Luis Enrique no ha tardado ni un día en llevar la contraria a Carlo Ancelotti. El técnico del Barça sí piensa que ninguno de los aspirantes a la Liga BBVA podrá ganar todos los partidos, y considera el duelo ante el Celta como un encuentro "importante". Para él podrá contar con Messi: "Le veo en inmejorables condiciones".

Si antes dice Carlo Ancelotti que cree que podrán ganar todos los partidos que restan hasta el final de la Liga BBVA, menos tarda Luis Enrique en desdecir a su 'colega' del Real Madrid. El técnico del Barça, en la previa de la visita azulgrana al Celta, tiene claro que los deseos y peticiones del entrenador italiano son, desde su punto de vista, un imposible. Y es que el asturiano sostiene que todos los que están arriba fallarán al menos un partido.

Así de claro es 'Lucho': "Tengo la sensación de que ninguno de los cuatro equipos que todavía podemos ganar el título conseguirá un pleno de victorias en todos los encuentros que quedan. Ojalá me confunda y el Barça lo logre".

Y es que no es ni mucho menos raro que cuanto más se acerca el final más peligroso se vuelven todos los adversarios, algo que el asturiano comparte: "Todos los partidos son muy importantes y ahora no hay rival que sea sencillo. Los que están inmersos en problemas en la zona baja de la tabla vienen necesitados. Lo que pasó el pasado curso debe servirnos como ejemplo".

Toca el Celta, un equipo que a Luis Enrique le trae muy buenos recuerdos: "Todo lo que viví allí fue positivo. Es una ciudad única, un club de cantera y tuve un grupo de jugadores especial. Guardo un gran recuerdo y tengo ganas de volver a Vigo. El 0-1 de la ida no reflejó la superioridad que tuvimos".

Un encuentro para el que el técnico podrá contar, al menos en la convocatoria, con Messi. Todo indica que será de la partida: "Veo a Lionel en unas condiciones inmejorables para jugar al fútbol".