Kovac niego que haya interés del Bayern en fichar a Gareth Bale

RESPONDE CON UN ROTUNDO 'NO'

Kovac respondió con un rotundo "no", al ser preguntado por esa posibilidad, en la rueda de prensa previa al encuentro que disputarásu equipo contra el Real Madrid, en el NRG Stadium de Houston, como parte del International Champions, el torneo amistoso que consta de 18 partidos y disputan una docena de clubes.

"Creo que es un buen jugador, como también me gustan otros. Parece que puede jugar en otro sitio. Dónde exactamente no lo sé, no sé lo que piensa él. Veremos qué pasa", indicó. El técnico croata elogió al español Thiago Alcántara, que compareció con él en la rueda de prensa. "Está a un nivel alto. Sujuego, la pasada temporada fue sensacional. Es nuestro hombre en el centro del campo, hace con el balón lo que quiere y puede acelerar o calmar el juego. Piensa en el campo como un entrenador", dijo.

Kovac confirmó la continuidad del portugués Renato Sanches, pese a que apenas disputó 24 partidos con él la pasada campaña. "Es cierto que hablamos con Renato y le dijimos que nos gustaría mantenerlo. Le hemos expuesto los motivos para que continúe y él ve su futuro con nosotros", dijo. El técnico croata, no obstante, aseguró que la permanencia en la plantilla del centrocampista portugués no cierra la puerta en esa línea a nuevas contrataciones. "Si tenemos una necesidad y vemos una oportunidad, lo intentaremos".

En ese sentido, el espanyolista Marc Roca, campeón de Europa con la selección española sub'21, figura como uno de los posibles candidatos a reforzar la plantilla del Bayern. Kovac aseguró que se toma "muy en serio" el partido contra el Real Madrid (24.00 GMT/2.00 del domingo en España) y que, puesto que en el NRG Stadium de Houston se puede jugar bajo techo, no tendrá que dosificar tanto los esfuerzos de sus jugadores como en su primer partido en el torneo -cambió por completo el equipo en el segundo tiempo-, que perdió contra el Arsenal (1-2), en Los Ángeles.

Por su parte, el español Thiago Alcántara aseguró que unenfrentamiento contra el Real Madrid, en pretemporada, es la mejor manera de saber en qué momento se encuentra su equipo. "Estos partidos sirven para ver dónde estás, lo que es muy útil

y, para eso, qué mejor rival que el Real Madrid", dijo el internacional español.