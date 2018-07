Klopp dejará el Dormuntd a final de temporada

El Borussia Dortmund ha anunciado hoy la marcha de su entrenador, Jürgen Klopp, a finales de esta temporada, después de que el técnico pidiera a la dirección del club que rescindiera de forma anticipada su contrato, que finalizaba en 2018. El club ha anunciado la marcha de Klopp en una conferencia de prensa en la que el entrenador estaba presente.

"Siempre dije que en el momento en que sintiera que no era el entrenador perfecto para este club extraordinario lo diría y ha llegado el momento de hacerlo", dijo Klopp. "Eso no tiene nada ver con la actual situación deportiva sino con el futuro", agregó el entrenador. "He invertido mucho en este club pero también he recibido mucho", remató.

La decisión llega en medio de una temporada muy complicada, en la que el equipo está fuera de la Liga de Campeones e incluso se ha llegado a ver en puestos de descenso en la Bundesliga. En la segunda parte del curso, sin embargo, el Dortmund ha tenido una recuperación clara. "La campaña en la segunda parte de la temporada ha sido enorme, hemos subido del puesto 17 hasta acercarnos a los puestos europeos", dijo el director deportivo, Michael Zorc.

Klopp ha estado siete temporadas al frente del Dortmund, en las que ganó dos veces la Bundesliga, una vez la Copa de Alemania y llevó una vez al equipo a la final de la Liga de Campeones. Además, durante la era Klopp el Dortmund se clasificó en cuatro ocasiones para la Liga de Campeones.