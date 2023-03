Jorge Martín, el gimnasta que sueña con volar alto

Jorge Martín (Leganés, 1998) es un gimnasta español que acaba de ganar la medalla de plata en la Copa del Mundo disputada en Bakú, en la modalidad de gimnasia de trampolín. Algo que no sucedía en España desde los años 80 y que significa un paso más en la carrera de este joven camino a su gran sueño, estar en unos Juegos Olímpicos. Una decisión en los despachos le privó de la oportunidad de haberlo conseguido en los Juegos Olímpicos de Tokio, pero ahora sueña con que el billete no se le escape en París 2024. En una modalidad de la gimnasia que no tiene mucha repercusión, Jorge se ha convertido en nuestro gran exponente ganando campeonatos nacionales de manera habitual desde muy niño.

Sin ayudas económicas externas, salvo algún patrocinador, y con pocas ayudas federativas ha llegado el momento de demostrarle a todo el mundo que Jorge está preparado para ser el pionero en este deporte. Nos recibe en el Club Gimnástico Getafe, dónde cada día entrena para prepararse. En un Polideportivo municipal, junto a niños y ancianos, y teniendo que recoger el material cada viernes por la tarde para que allí se puedan celebrar otros deportes. Así es el día a día de un campeón que solo pide un poco de ayuda para apoyarle y que su carrera sea aún más de éxito para el deporte español.

Junto a él, repasamos su carrera deportiva desde niño y cómo es el día a día en su deporte. Una charla deportiva que también es una lección para quienes solo aparecen en el momento del éxito para hacerse la foto con el campeón.