Iniesta: 'No estoy de acuerdo con la percepción de que sólo estamos Iker y yo en forma'

"Cuando ganamos, ganamos todos y cuando perdemos, también. No tengo la sensación de que el momento que vive España sea por dos jugadores en particular", asegura Iniesta.

El centrocampista manchego de la selección española de fútbol, Andrés Iniesta, ha pedido tranquilidad y confianza a la afición tras las críticas vertidas después del triunfo ante Croacia en el último partido de la primera fase y avisa que los internacionales mantienen "el sueño de conquistar de nuevo esta Eurocopa".

"Veo al equipo bien y no le veo que esté mal, ni falto de nivel de jugadores ni muchísimo menos"

"No estoy de acuerdo con la percepción de que sólo estamos Iker y yo en forma, cuando ganamos, ganamos todos y cuando perdemos, también. Veo al equipo bien y no le veo que esté mal, ni falto de nivel de jugadores ni muchísimo menos. Le veo con fuerzas y hay momentos que lo pasamos mal, pero les pasa a todas las selecciones", aseguró Iniesta en rueda de prensa.

Por eso, el centrocampista pide calma a todos los estamentos. "Estamos equivocados si creemos que cada partido lo vamos a ganar 3-0, no tengo la sensación de que el momento que vive España sea por dos jugadores en particular. Es cierto que Iker está inmenso en momentos puntuales, pero me gusta quedarme con la actitud del equipo, que tiene cosas muy buenas y otras a mejorar, que nos llevará a ser mejores en cada partido", destacó sobre el resto de sus compañeros.



Iniesta, sin embargo, entiende que todo el mundo espere una exhibición de la 'roja' en cada duelo por ser la campeona del mundo y de Europa. "Es bueno porque la selección se lo ha ganado con partidos y campeonatos. Prefiero esto a lo que pasaba antes, que teníamos el partido malo y nos íbamos a casa. Es un respeto que se ha ganado España y hay que aprovecharlo, pero también en esa forma de verlo eufórico, también hay que saber que cuando ganas, todo te sale bien también es difícil superarse y mantener el nivel, todo cuesta. Vamos a jugar unos cuartos de final y tenemos el sueño de conquistar esta Eurocopa", dijo.



Por eso, el blaugrana reincidió que revalidar el título "es más difícil y todo cuesta mucho". "Croacia es un grandísimo equipo con gran nivel, que también quieren ganar a la campeona del mundo. Cada vez cuesta más y dentro de dos años será más difícil, pero es el reto que tenemos, de superarnos, de volver a conquistar lo que ya hemos hecho anteriormente, pero con mayor dificultad, pero para eso estamos en la selección. Intentamos que la gente vuelva a sentirse orgullosa del equipo, volveremos a poner todo para ganar un campeonato importante", zanjó.

"Esperamos preparar bien el partido de cuartos"

Así, entiende las críticas, pero sólo las "constructivas". "Cada uno ve las cosas diferentes y por eso le diría a la gente que esté tranquila y que confíe en el equipo, independientemente de los jugadores que juguemos porque el fútbol está muy igualado y todas las selecciones tienen momentos difíciles", reconoció.



Los internacionales quieren pasar página y centrarse ya en el siguiente reto, que serán los cuartos de final. "Esperamos preparar bien el partido para llegar en las mejores condiciones, siempre he visto a la selección ir de menos a más y tengo plena confianza en el equipo de que será así", señaló.