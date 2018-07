Ibrahimovic pide "perdón": "No me refería a los franceses, estaba furioso"

El delantero del París Saint-Germain (PSG) Zlatan Ibrahimovic reiteró este lunes sus disculpas tras la polémica grabación tras perder 3-2 contra el Burdeos en la que se ve al futbolista sueco decir que Francia es un "país de mierda". "De entrada, no me refería a los franceses. Estaba furioso. Si han malinterpretado mis declaraciones, me disculpo sinceramente (...). Soy un hombre de honor, consecuente con lo que hago. Me disculpo de nuevo", declaró Ibrahimovic en un vídeo filmado este lunes en el Parque de los Príncipes y difundido por el PSG.

Al término del encuentro en Burdeos, la estrella del PSG, donde cumple su tercera temporada, fue captado en un vídeo cuando se dirigía al vestuario, lanzando improperios en inglés. "En 15 años nunca he visto un árbitro como este. En este país de mierda. Este país no merece al PSG. Somos demasiado buenos para este país", comentó el jugador, visiblemente enfadado y sin camiseta. Poco más de una hora después del incidente el delantero pidió disculpas a través de la red social Twitter y, al día siguiente y ante el aluvión de críticas y de una posible sanción disciplinaria, lo ha hecho en persona.

"Cuando veo cómo se han utilizado y malinterpretado mis declaraciones, creo que los franceses son suficientemente inteligentes para comprender la situación. En cualquier caso, por todos los que se hayan sentido ofendidos, pido perdón", agregó Ibrahimovic.

El delantero del PSG insistió en que siempre se ha sentido bien tratado y respetado en Francia. "Respeto a la gente que me respeta. Todos los días de mi aventura en el PSG son fantásticos. No me arrepiento de nada. Nadie me hará cambiar de opinión. Desde el primer día que llegué a Paris, sólo vivo buenos momentos", concluyó el sueco, de 33 años. El próximo jueves Ibrahimovic tendrá que pasar ante la Comisión de Disciplina de la Liga de Fútbol Profesional (LFP), órgano que en los días siguiente decidirá si sanciona al delantero.