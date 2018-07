Vicente del Bosque: 'Han sido mejores y merecidamente han revalidado el título'

El seleccionador nacional reconoció la superioridad de Brasil [[LINK:INTERNO||||||en la final de Maracaná]] y pidió a la afición española mantener el elogio hacia la selección española y no cambiarlo por la crítica. "La afición debe sentirse orgullosa de nuestros jugadores, no es momento e la crítica si no del halago hacia ellos", insistió Del Bosque .

Vicente del Bosque, seleccionador español, aseguró tras perder la final de la Copa Confederaciones ante Brasil (3-0), que "de vez en cuando es conveniente perder" y aseguró que "el triunfo fue merecido" por su rival, pidiendo al aficionado el elogio antes que la crítica a los jugadores.



"Hemos mantenido una postura justa y equilibrada en el triunfo y ahora en la derrota. Sabemos lo difícil que es ganar, de vez en cuando es conveniente perder para no creernos imbatibles. Ellos con mayor vitalidad y energía nos han podido ganar", manifestó en rueda de prensa en Maracaná.



Del Bosque felicitó a Brasil por un triunfo que calificó de "justo" y también a sus jugadores por la lucha ante la adversidad en una final en la que aseguró que les faltó suerte.



"Felicito a Brasil por el campeonato, han sido mejores hoy y merecidamente han revalidado el título. Fueron superiores y tuvimos mala suerte en momentos puntuales con el primer gol al primer minuto de empezar y el segundo en el último de la primera parte".



"Hemos tenido esa pizca de mala suerte de encajar goles en momentos concretos. Pero han sido superiores. Hemos hecho gran trabajo y esfuerzo en la derrota. Felicito a mis jugadores".



Y pidió al aficionado español que mantenga el elogio antes que la crítica en este momento.



"Nos sentimos dolidos de no poder dar la alegría esta noche a nuestros aficionados, pero es deporte y teníamos un rival delante muy fuerte que ha jugado con todo a favor desde el primer minuto".



"La afición debe sentirse orgullosa de nuestros jugadores, no es momento e la crítica si no del halago hacia ellos. Hay que quedarse con lo bueno, aceptar la derrota no con conformismo pero sí recordar que tenemos grandes jugadores y un estilo bonito", agregó.



Lamentó el seleccionador español los goles encajados en minutos psicológicos y la dureza que por momentos usó Brasil para frenar a España.



"Ha sido clave el primer gol pero no debe servir de excusa. Nos han presionado muy fuerte en todo el campo, con faltas continuadas que han mermado la continuidad en el juego. No quiero que quede como una excusa. Brasil es una selección favorita al Mundial. En la Copa confederaciones han ido de menos a más y hoy han rematado su torneo con un gran partido. Han sido justos campeones", concluyó.