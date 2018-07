Torres: 'Tenemos cogida la medida a Italia'

Fernando Torres está siendo protagonista en la Copa Confederaciones. El fuenlabreño, con su gol ante Nigeria, suma otro tanto más en su camino para ser el Pichichi del torneo y en el de llevar a España a una hipotética final ante Brasil o Uruguay.

Pero, antes, toca Italia en semifinales: "A Italia les tenemos más cogida la medida porque nos hemos enfrentado a ellos más veces, pero es un equipo muy peligroso que en toda su historia ha puesto las cosas complicadas a España".

Eso sí, Fernando no eludió comentar una posible final ante Brasil: "Es el partido que todo el mundo espera y no es nada sencillo. No tenemos miedo a nadie. Estamos seguros de nosotros mismos y sea cual sea el partido va a ser de alto nivel".

Para terminar, habló sobre la llegada de Mourinho al Chelsea: "A nivel profesional me gustaría ganar más títulos. Creo que con la llegada de Mou se puede incrementar nuestro número de éxitos. Me gustaría lograr algo importante en la Premier. Quiero afrontar la temporada con ilusión y conseguir todos los títulos que podamos".