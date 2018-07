Marcelo, lateral izquierdo de la selección brasileña y del Real Madrid, advirtió este lunes que España "aún no está en la final" de la Copa Confederaciones, en respuesta a los elogios unánimes de la prensa de su país tras el debut de la campeona mundial.



"Habláis de España como si estuviera ya en la final, hay muchos partidos por jugar", interpeló Marcelo a los periodistas en una rueda de prensa, en la que aseguró que Brasil está preparado para jugar "con cualquiera".



"No escogemos selección para jugar. Tenemos que estar tranquilos, no deberíamos ni hablar de España ahora. Si nos toca, puede ser gran partido", afirmó.



Marcelo, que dijo que vio el partido España-Uruguay por televisión, describió al equipo europeo como "una grandísima selección" que posee varios jugadores de tal calidad que "no hace falta ni hablar" de ellos.



Sobre su experiencia en el Real Madrid enfrentando al Barcelona, club que aporta más titulares a la selección, Marcelo señaló que el equipo siguió siempre las indicaciones del entrenador José Mourinho.



"Hicimos lo que Mourinho nos pidió, marcar con presión. Hay que tener más ganas de jugar, no hay estrategia", explicó Marcelo, que también advirtió del "gran potencial" de la selección brasileña.