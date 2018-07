Del Bosque: "Costa está para este partido pero no es definitivo para la lista de Brasil"

El seleccionador español Vicente del Bosque ha asegurado que el delantero hispano-brasileño Diego Costa, convocado para el partido de este miércoles ante Italia, puede ayudarles "a ser mejores", pero ha advertido que se puede "romper esa unión" porque la lista es "única y exclusivamente" para el partido ante el combinado transalpino, por lo que todavía podría haber "novedades" en la lista para el Mundial de Brasil 2014.

"Es un caso singular, no ha venido con nosotros nunca, viene por los méritos obtenidos con el Atlético. Creemos que puede ayudarnos a ser mejores y por eso está incluido en la lista", declaró en la rueda de prensa celebrada en la sede de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), a beneficio de la cual se juega el partido.

El técnico salmantino asegura sin embargo que desconoce si el ariete de Lagarto ha recibido presiones desde Brasil. "No tengo no idea, no he vuelto a hablar con él desde ese proceso que hicimos de confirmar su opinión. Eramos ignorantes de sus pensamientos, alguien ha llamado desde la Federación para saber si seguía en la misma línea -de jugar con España-. De todas formas, este partido no es definitivo para estar en Brasil y podríamos romper esta unión", indicó.

Por otra parte, no se mostró preocupado por el problema de integración que pueda tener en el equipo, donde tendrá como compañeros jugadores con los que protagonizó incidentes poco amistosos con su club, como Sergio Ramos, y lo comparó con las fricciones entre FC Barcelona y Real Madrid en otras convocatorias. "Como actuamos la última vez no nos dio malos resultados. Sabemos que hay enfrentamientos que pueden ocurrir. Ha habido un partido reciente en el Manzanares que se desarrolló sin ningún incidente", recordó sobre la vuelta de semifinales de Copa del Rey.

Por otra parte, no ha querido entrar a valorar las ausencia de Alvaro Arbeloa y David Villa. "Hay más de dos jugadores importantes que se han quedado fuera. Es una lista única y exclusivamente para el partido ante Italia, hay tiempo por delante. Siempre hay incidentes o episodios que pueden hacer cambiar las cosas, no creo que nos olvidemos de nada", subrayó.

Sin embargo, no ha eludido hablar de la ausencia del delantero de la Juventus Fernando Llorente. "Supone un trastorno, le tenemos mucho aprecio, pero hay una competencia grande. Ha superado lo que sufrió en el Athletic, está bien considerado en su equipo, feliz", indicó, antes de hablar de Juan Mata. "Ha habido jugadores con menos continuidad. En el caso de Juan, sabemos de su potencial, pero no hay cabida para todos", afirmó.

"Tenemos que combinar y equilibrar, no todos pueden ser centrocampistas. Me gustaría que todos tuvieran sentimiento de centrocampista. Se quedan fuera Isco, Illamendi, Bruno... que están haciendo una temporada fantástica. Tenemos que traer también defensas defensas y delanteros delanteros", continuó.

Por otra parte, Del Bosque justificó la llamada de Thiago Alcántara y César Azpilicueta. "Creemos que Azpilicueta está jugando muy bien en el Chelsea, estuvo con nosotros en la Confederaciones. Su polivalencia de jugar de lateral izquierdo y derecho es buena para nosotros. Thiago no es un recién llegado, está jugando bien en el Bayern, uno de los mejores equipos de Europa y con competencia en el mediocampo", señaló.

Sobre el jugador del Bayern Munich Javi Martínez destacó que puede jugar "como centrocampista clásico o como central", algo beneficioso ante la ausencia de Carles Puyol y Gerard Piqué. "Tenemos en mente a Bartra, Nacho, Iñigo... Ahora está jugando Javi Martínez de central en el Bayern y queremos probar en caso de problema de Piqué o Sergio Ramos", apuntó.

Del Bosque habló también de Puyol, al que todavía no quiere dejar fuera del Mundial. "Es de nuestros jugadores estables. Le tenemos una estima grandísima. Si Carles juega a menudo y se encuentra físicamente bien no está descartado para el Mundial", reconoció.

Además, el seleccionador no quiso entrar en guerra sobre quién es en estos momentos el mejor portero y negó que ya hubiese decidido el guardameta titular para Brasil 2014. "Tenemos tres grandes porteros, son fantásticos. Prueba de ello es que en la última Copa Confederaciones jugamos con los tres", explicó, antes de hablar del duelo madridista en la portería entre Casillas y Diego López. " (Casillas) Está jugando bien, están compaginando los dos con rendimiento óptimo, como el resto del equipo", aseveró.

"El último gran test"

Sobre el partido del miércoles, Del Bosque reconoció que es "el último gran test". "Pero todos los jugadores españoles, hasta que demos la lista definitiva el 25 de mayo, pueden venir. El estímulo de venir les va a servir para rendir en sus clubes", señaló. "Espero que no sea un partido de rutina, sino que nos lo tomemos en serio", añadió.

"Italia es una de las grandes selecciones del mundo, con una base de la Juventus. Hemos tenido enfrentamientos fuertes, como en el primer partido de la Eurocopa, los dos de la Copa Confederaciones, agónicos con prórroga incluida, y la final de la Eurocopa, posiblemente uno de nuestros mejores partidos de los últimos años ante una Italia mermada", rememoró.

Por otra parte, el seleccionador español habló de uno de los rivales de la fase de grupos del Mundial, Chile, un equipo "incomodísimo, con mucho oficio, con grandes jugadores y gran patriotismo". "Tenemos el respeto justo a Chile, independientemente de que tengan jugadores aquí y jueguen en su continente. Si tiene suerte podrá llegar muy lejos. Estamos ante una selección muy buena", analizó.

Por último, afirma que encuentra "muchas similitudes" con la selección con la que se enfrentaron en el Mundial de Sudáfrica. "Pueden cambiar algunos jugadores, pero en cuanto a filosofía de juego hay muchos parecidos, aunque en cuatro años han sucedido muchas cosas. En sustancia no creo que se separe mucho de Bielsa", finalizó.