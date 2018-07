Guardiola: "No puedo negar que tendrá un contenido emocional"

El entrenador del Bayern Múnich, Pep Guardiola, dijo hoy que no puede negar que los partidos de la semifinal de la Liga de Campeones contra el Barcelona tendrán para él un "contenido emocional" al igual que para Thiago Alcántara y otros miembros del cuerpo técnico. "Naturalmente será algo especial para mí, para mis colaboradores y para Thiago", dijo Guardiola. "Estoy aquí por lo que hice en el Barcelona", añadió. "Ahora tenemos que analizar al Barcelona, su fuerte calidad. Naturalmente es algo emocional, el Barcelona es mi casa", añadió. Guardiola dijo que jugar a dos partidos contra el Barcelona era igualmente difícil que hacerlo a partido único, lo mismo que pasa con los otros semifinalistas. “Si antes dije que preferiría al Barcelona a partido único era porque entonces estaríamos los dos en la final", dijo.

Interrogado acerca de la importancia de Thiago en la vuelta contra el Oporto, Guardiola dijo que el internacional español puede ayudar pero no se puede esperar que decida el sólo los partidos. "Thiago solo no puede ganar un partido. El jugó bien pero otros también jugaron bien. Necesitamos el equipo", dijo Guardiola. Guardiola advirtió también que el Bayern no puede repetir los errores que cometió en los primeros diez minutos de la ida contra el Oporto.

Con respecto a la situación de lesiones del equipo, Guardiola dijo que de momento era similar a la de antes de los encuentros contra el Oporto y señaló que ahora Rafinha y Juan Bernat tienen problemas, después de haber jugado noventa minutos los últimos ocho partidos. "Espero que en los próximos días vuelvan algunos jugadores, Arjen (Robben), Benatia, tal vez Franck (Ribery", dijo. Sin embargo, para el partido de mañana contra el Hertha el Bayern, según Guardiola, sólo tendrá catorce jugadores en la convocatoria debido a las lesiones. El entrenador catalán elogió también el trabajo de Luis Enrique al frente del Barcelona y dijo que no le sorprendía. "Me alegro de lo que está haciendo y no me sorprende, cuando yo estaba en el Barcelona el se encargaba del segundo equipo y sé que es un gran entrenador", dijo.

Preguntado sobre los cambios que ha sufrido el Barcelona desde su marcha, Guardiola se refirió a los fichajes de Neymar y a Luis Suárez pero agregó que el estilo sigue siendo básicamente el mismo. "Ficharon a Neymar y a Luis Suárez lo que no ha sido para mal, tienen un nuevo entrenador, pero el estilo sigue siendo básicamente el mismo", dijo.

Guardiola expresó también su admiración por la plantilla del Barcelona. "Conozco a sus jugadores y tuve éxitos en el Barcelona porque ellos estaban allí lo mismo que he tenido aquí éxitos por los jugadores que tengo", dijo. Guardiola dijo además que no se podía comparar la semifinal de ahora con la de hace dos temporadas, cuando al final el Bayern se impuso por un 7-0 global. "No se pueden comparar dos partidos. Por ejemplo, en nuestros partidos contra el Oporto, con casi los mismos jugadores en el campo, parecía que hubiéramos sido dos equipos distintos en el curso de una semana", dijo.