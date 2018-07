De Gea y Costa, en el 'once' ideal de la Premier esta temporada

El futbolista belga del Chelsea Eden Hazard ha sido nombrado el mejor jugador de la Liga inglesa durante esta temporada por la Asociación de Futbolistas Profesionales de Inglaterra (PFA), mientras que David De Gea y Diego Costa entraron en el 'once' ideal. En una velada, la votación de los miembros de la PFA situó al atacante de los 'blues' por delante de los otros dos aspirantes, el delantero del Tottenham Hotspur Harry Kane y el portero español del Manchester United.

En lo que va de temporada, Hazard, de 24 años, ha marcado en la Premier 13 goles y ha dado ocho asistencias, números que sirven para que el Chelsea acaricie ya el título de liga. "Estoy muy feliz. Un día quiero ser el mejor y lo que he hecho esta temporada es jugar muy bien, el Chelsea ha jugado muy bien", declaró tras recibir el galardón el centrocampista belga, quien ya fue nombrado mejor jugador joven de la liga inglesa la pasada temporada. "No sé si me merezco ganar -agregó- pero es bueno para mí. Es mejor ser votado por los jugadores, ellos lo saben todo del fútbol. He tenido una buena temporada, he estado en los partidos grandes y he marcado muchos goles importantes, pero eso esta es mi mejor temporada".

En el equipo ideal de la Premier en esta temporada, Hazard estaría acompañado en el centro del campo por su compañero de equipo el serbio Nemanja Matic y por el brasileño Philippe Coutinho, del Liverpool. En ataque, la PFA votó por una línea de tres compuesta por Keane, quien lleva marcados 30 goles en todas las competiciones con el Tottenham, el hispano-brasileño del Chelsea Diego Costa y el chileno de Arsenal Alexis Sánchez, ambos en su primera temporada en Inglaterra tras abandonar el Atlético de Madrid y Barcelona, respectivamente. Por delante de De Gea, la defensa estaría dominada por los centrales del Chelsea John Terry y Gary Cahill y el lateral, también 'blue', Branislav Ivanovic, mientras que la otra banda la ocuparía Ryan Bertrand, del Southampton.