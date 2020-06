Zidane: "No voy a entrenar 20 años; mi futuro es lo de menos"

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, sorprendió al responder una pregunta que iba dirigida al futuro de Sergio Ramos que interpretó que era sobre su tiempo en el banquillo madridista, al afirmar que no va a entrenar siempre, que "puede pasar de todo" porque se considera "un entrenador atípico" pero que ahora mismo su futuro "es lo de menos".

El técnico respondió a cuatro preguntas más sobre su futuro, al recordar la forma en la que cerró su primera etapa como entrenador madridista, marchándose tras la conquista de la tercera Liga de Campeones consecutiva.

"Va a pasar así conmigo, no voy a entrenar siempre. No sé los años que puedo entrenar porque no planeo nada en mi cabeza. A mi me mola el día a día, es lo que me anima. No sé hasta cuándo, luego haré otra cosa. En mi cabeza siempre he sido futbolista, he hecho 19 años de jugador y cuando me preguntaban si voy a ser entrenador decía que no y al final lo soy, pero desgasta mucho. Veremos lo que duro, pero 20 años seguro que no", añadió en su explicación. Zidane piensa que fue mejor jugador que entrenador.

"Fui mejor futbolista, desde luego. Era bueno pero los había mejores y estoy contento de lo que hice. Sobre todo terminar mi carrera en el Real Madrid. Eso es lo más". Y pidió el técnico francés que nadie saque conclusiones negativas de lo que dijo.

"Nadie debe interpretar lo que digo, es la realidad, estoy en el mejor club del mundo y pienso únicamente en lo que hago, Por eso estoy bien pase lo que pase. La gente cuando pierda un partido me va a criticar. No cambia nada de un lado ni del otro".

"Estamos bien ganando, pero no hemos ganado aún nada. Tenemos que seguir trabajando fuerte, entrenando bien, pensando todos en lo mismo y eso marca diferencia. Metemos el foco en lo que podemos controlar y eso está en el campo. Mi futuro es lo de menos", manifestó.