Yuri: "Cambiaría todos mis títulos por ganar esta Copa"

"Ganar una Copa con el Athletic sería especial. En caso de no hacerlo me iría con la sensación de que me va a faltar algo", confesó en la jornada con la prensa previa a la final el lateral zurdo, que en la temporada 2017-2018 ganó Liga, Copa, Copa de la Liga y Supercopa en Francia con el París Saint-Germain, y en 2021 la Supercopa con el Athletic.

Yuri añadió que le hace "muchísima ilusión" conquistar este título por compañeros como Oscar de Marcos o Iker Muniain que "llevan intentando ganarlo desde hace tiempo. Nos lo merecemos todos. La ciudad, el club... Ojalá se haga realidad y lo podamos disfrutar todos", recalcó el futbolista "contagiado de la ilusión" que cada día le transmiten por la calle los aficionados.

Por otro lado, el defensa es consciente de que "la gente cree que tenemos que ganar porque" son "favoritos", pero tiene claro que en este tipo de partidos "no hay favoritos porque "en una final hay mil detalles que se ponen a favor o en contra. Tendremos que jugar con la tranquilidad con la que lo hacemos en casa. El Mallorca viene en una línea ascendente, con la salvación prácticamente cerrada, y eso te libera. Creo que van a jugar un poco más sueltos. Ellos quizás tienen menos que perder que nosotros", asumió.

Yuri, además, ve a sus compañeros más jóvenes "con mucho entusiasmo y una energía" que "contagian" y que considera que "tiene un valor incalculable. Nosotros les transmitimos a ellos que estén tranquilos y que lo vivan como un partido más aunque no lo sea. Es un partido a vida o muerte, pero hay que estar tranquilos y les veo tranquilos. A pesar de su edad les veo muy maduros", explicó.

Por último, a nivel personal admitió que tiene "una espina clavada" con la Copa del Rey porque las dos finales anteriores que pudo jugar -las de 2020 y 2021 disputadas ambas en abril de 2021 a puerta cerrada en un espacio de quince días- le llegaron "en el peor momento personal" de su vida. "Esta vez lo afronto de manera diferente, mejor conmigo mismo, y eso hace que rindas mejor en el campo. Creo que se va a ver a otro jugador diferente y mejor. Son rachas que pasan y ahora estoy feliz. A nivel personal me llega en el mejor momento", confesó.

"Quería vivir un día como el sábado, jugar una final con público. El siguiente paso sería ganarla y vivir un día inolvidable. Pero todo eso son supuestos. Lo que hay que hacer es salir al campo e intentar ganar. La mayor ilusión que tengo es ganar esta Copa, sin ninguna duda", incidió Yuri.