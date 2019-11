La contundente respuesta del Celta a un aficionado que critica su campaña contra la violencia de género

El Celta visibilizó la lucha contra la violencia de género en su último partido de LaLiga. Fue ante el Getafe cuando los jugadores posaron con una pancarta que rezaba así: "No. Frente a la violencia de género solo cabe una respuesta".

El club también compartió su mensaje a través de las redes sociales, a lo que un aficionado respondió de manera negativa: "Siempre he sido celtiña, pero que el Celta apoye el Apartheid hembrista me duele mucho. Sé que no rectificaréis, pero tenéis un aficionado menos. La violencia es humana, no de género".

Y la respuesta del Celta no se hizo esperar. "Hasta luegui", respondió la cuenta del club gallego al aficionado, en un mensaje que se ha vuelto viral y que ya tiene más de 4.400 retuits y 14.000 'me gusta'.