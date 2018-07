Van Gaal asegura que De Gea no quiso jugar con el United en la primera jornada de Premier

El técnico holandés afirmó que su preparador de porteros se reunió con De Gea antes del partido contra el Tottenham, le preguntó si quería jugar y la respuesta del portero español fue "no". A raíz de su respuesta, Van Gaal comentó que "tuve que tomar una decisión", según apuntan medios ingleses.

DICE QUE "NO ES EL MISMO" EN LOS ENTRENOS

Louis Van Gaal ha desvelado que fue David De Gea quien le pidió no jugar en la primera jornada de la Premier, ante el Tottenham. El técnico holandés explicó, según medios ingleses, que su preparador de porteros preguntó al portero español si quería jugar y su respuesta fue "no".

"Tengo un entrenador de porteros, Frans Hoek, y no estoy solo en este asunto. Hoek se reunió antes del primer partido con De Gea y le preguntó: '¿Quieres jugar?', y la respuesta fue 'no'. Entonces tuve que tomar una decisión", afirmó Van Gaal.

El entrenador holandés, que ya ha declarado que De Gea tampoco estará en la convocatoria en la segunda jornada de la Premier, también admitió que el portero español "no es el mismo de antes" en los entrenamientos. "Él fue mi mejor jugador la pasada temporada, y el mejor en las dos últimas temporadas. Lo hemos estado observando durante los entrenamientos y no está bien, no es el mismo David De Gea", dijo Van Gaal.