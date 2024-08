Valverde y el ruido con Nico Williams

El verano de Nico Williams: "Le veo muy bien, no hay ningún problema en ese sentido. Ha habido ruido, pero es ruido, solo eso, nada más. Hay que separar lo importante de lo accesorio. Esto es normal en el mundo del fútbol. Hablamos con Nico, vino contento, cogió el 10... y a jugar. No he tenido ninguna duda en ese sentido".

El nuevo Barcelona: "Todavía no se aprecian mucho los cambios aunque el entrenador querrá meter su propia idea. Hay jugadores jóvenes que han entrado en el centro del campo y según vayan pasando los partidos se verán más cosas del entrenador. Es un gran equipo".

El ambiente en Montjuic: "He estado allí varias veces y no es el campo más caliente del mundo. Hay mucha distancia con la genet. Es verano y habrá muchos turistas. La gente querrá animar a su equipo y el público estará con ganas de ver a su equipo. No espero nada especial en el ambiente".