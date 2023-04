Valverde: "Los insultos a Nico muestran la bajeza moral de determinada gente"

"No tiene mucho que ver con el fútbol. Las redes sociales salieron para interconectar a la gente con buena intención, pero la utilización que se hace depende de otras cosas. Responde más a la bajeza moral de determinada gente", explicó el técnico del equipo rojiblanco, cuestionado sobre este asunto en la rueda de prensa previa al partido frente al Espanyol.

Valverde añadió que después del partido vio al pequeño de los Williams "un poco afectado, como todos". "Todos nos hacemos responsables de la eliminación y cada uno en la parte que le toca. Tuvo ocasiones muy claras, no las convirtió y ya está. Lo mismo que me ha pasado a mi cuando he fallado goles, pero no es una responsabilidad de Nico, ni del portero ni del central. Ha sido de todos", recalcó.