El Valencia ya analiza el futuro de Baraja

El Valencia, aunque con dos partidos menos, es el colista de la Primera División con diez puntos en quince partidos disputados y sólo ha conseguido hasta ahora dos victorias y cuatro empates en este arranque liguero.

Baraja, pieza fundamental como futbolista de una de las mejores etapas de la historia del Valencia, regresó al club como entrenador en febrero de 2023, también con el equipo en riesgo de descenso y tras haber abandonado su banquillo Gennaro Gattuso y no haber enderezado Voro González la situación. Con él, el equipo logró una agónica salvación en aquella campaña 2022-23 y una mucho más holgada en la pasada temporada.

El técnico, confiado en revertir la situación

El entrenador del Valencia C.F, Rubén Baraja, ha señalado, tras perder ante el Real Valladolid, que deja a su equipo como colista de la clasificación, que no van a bajar los brazos, porque la historia del club y su mentalidad no lo permiten. En su opinión, todo parte del gol de Anuar, por un error, y que permite al cuadro blanquivioleta jugar con la posibilidad de defenderse bien y buscar los espacios en la contra. "Con lo que nos jugamos, no esperas que pasen estas cosas. Hemos buscado la victoria, con dos puntas, tener la iniciativa siempre, jugadores en el área para buscar centros. Se ha intentado todo lo posible, pero se ha jugado más con el corazón que con la cabeza, y ha faltado precisión", ha analizado en rueda de prensa.

Según ha reconocido, el análisis del encuentro es duro y cruel: "estamos sufriendo mucho la situación, y pedimos perdón por los números, pero no podemos rendirnos, ni bajar los brazos, y mientras siga aquí seguiré pensando en sacar esto adelante", ha añadido. Considera que su obligación es centrarse en lo que puede controlar, y llevar los partidos donde quiere para poder sumar, porque la energía del equipo es buena, y se prepara todo con ilusión. Tiene claro que "hay que saber estar, dar la cara y aguantar la crítica", y ha mandado un mensaje a la afición de que van a seguir luchando y que no piensa en lo que se dice, si no en sacar lo máximo a los jugadores, algo en lo que va a seguir "percutiendo e insistiendo".

"Asumo mi responsabilidad, hasta dónde puedo llegar. Cuando hay una unión entre entrenador y club es porque hay confianza entre las partes, y si sigo aquí es porque piensan que puedo revertir la situación", ha apuntado. También se ha mostrado convencido de que esta situación se puede cambiar, porque no ve que otros equipos sean superiores y, por tanto, no se va a rendir y va a creer hasta el final, porque aunque el equipo está "jodido y hecho polvo" su objetivo es levantarlos y animarlos. En este sentido, ha advertido que, aunque los números son indefendibles, quiere recuperar a los suyos para el próximo partido ante el Espanyol y ha defendido la necesidad de "tener arrestos, personalidad, y ese empuje que se necesita en un momento como este. En momentos de máxima dificultad hay que saber estar. Eso no es diferente a cuando yo llegué la primera vez aquí, y el camino es creer y trabajar", ha concluido.