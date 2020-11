Valdano se emociona y no puede contener las lágrimas al recordar a Maradona: "Llora hasta la pelota"

Jorge Valdano no pudo evitar las lágrimas en directo en televisión al recordar al que fue su compañero de vestuario y gran amigo Diego Armando Maradona. El 'Pelusa' ha fallecido este miércoles a los 60 años de edad tras sufrir un paro cardíaco.

El comentarista argentino se emocionó en la previa de los partidos de Champions League en su conexión en Movistar recordando a Maradona con una bonita frase: "Llora hasta la pelota".

"Cuando salió de la clínica, todos esperábamos que diera otra lección de recuperación, porque ya había salvado situaciones así. Era de una fortaleza descomunal. Me ha dolido inmensamente por el jugador y por el hombre", afirmó el argentino.

"Decía que lo que me provocaba entonces una sonrisa ahora me produce ahora tristeza. No hay sitio mejor para despedirle que un estadio de fútbol (pronunció sus palabras desde San Siro). Sólo por lo que hizo en esos 100 metros por 70 le valió la pena la vida. A él y la gente. Toda Argentina le llora y todo aquel al que le gusta el fútbol, también. Hasta la pelota llora", continuó.

"Pasó por momentos difíciles pero se le recordará por su obra. Ha sido de los mejores, de eso mejores que caben en los cinco dedos de una mano. A partir de hoy, en Argentina va a haber un prócer más de la altura de Evita o Gardel. Va a ser inolvidable. Imagino la conmoción que hay", sentenció.