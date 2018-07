El United contesta al Madrid: "No hubo oferta por De Gea hasta el 31 de agosto"

ASEGURA QUE EN TODO MOMENTO ACTUÓ DE MANERA APROPIADA

El club inglés también ha publicado un comunicado, donde detalla que el Madrid no realizó ninguna oferta por De Gea hasta el día 31 de agosto. El United admite que prefería no vender al portero español, pero que mandó los documentos correspondientes siempre a tiempo. "El Madrid no mandó los documentos de De Gea al TMS a tiempo, el Manchester sí lo hizo; el club ofrecía su ayuda en caso de reclamación a la FIFA, pero el Madrid ha decidido no seguir esta vía", afirma el comunicado, que también asegura que "el club actuó apropiadamente y eficientemente" durante toda la operación.