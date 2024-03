Unai Simón: "El Bernabéu es una gran prueba de cara a la final de Copa"

LEER MÁS Ancelotti recupera a los internacionales

"Qué mejor rival que el Madrid para poder afrontar la final, porque van a ser dos partidos de intensidad máxima, que es lo que necesitamos", dijo Simón en una rueda de prensa ofrecida este viernes en Lezama, en la que avanzó la intención del Athletic de ir a "sumar los tres puntos" a un estadio "espectacular" como es el reformado coliseo madridista para apuntalarse en la cuarta plaza que ocupan en la tabla.

"Tenemos que ir al Bernabéu sabiendo que es un objetivo que nos podemos poner porque ahora estamos cuartos y dependemos de nosotros. Tenemos que sacar números de Champions. Es una prueba fantástica para lo que nos viene la semana siguiente y luego también para seguir en la pelea por esta cuarta plaza", añadió.

Al respecto tiene claro que, aunque no juega Vinicius, del que asume que es "determinante", lo hará "otro jugador top" y de "clase mundial". "Si no está Vini, están Bellingham, Rodrigo, Valverde..., que son jugadores top". "Sabemos que Vini es determinante y este fin de semana no juega. Pero jugará otro que es jugador top porque en el Madrid solo hay jugadores de clase mundial y tendremos que estar preparados", avisó, de cara a un choque que considera "una magnifica prueba" para "la final de la semana siguiente".