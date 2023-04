Tebas: "Laporta no ha aclarado nada"

"No consideramos que han quedado claras las explicaciones que ha dado. Yo personalmente se lo he dicho, porque es inentendible estar tantos años pagando al vicepresidente del CTA. La mayoría de los clubes han dicho que no era normal, que esos pagos no eran correctos y que se deben investigar", afirmó al término de la Asamblea General Extraordinaria de la Liga

Para Javier Tebas, LaLiga "no puede mirar a otro lado" en casos como el de Negreira. "Se habla mucho de la presunción de inocencia. No creo que el FC Barcelona comprase árbitros. Lo que creemos es que esos pagos eran para influir en algo, y solo la intención es una conducta punible. No ha dado las explicaciones. La expresión que he utilizado es que es 'inentendible' tantos años pagando al vicepresidente del CTA", manifestó.

"No han convencido y esto seguirá adelante donde corresponda, en España en los juzgados, y en la UEFA", dijo tras apuntar que la personación de LaLiga en el procedimiento abierto por el juzgado de Barcelona "no es un tema de Javier Tebas sino de LaLiga y su Comisión Delegada" .

Por otro lado, el presidente de LaLiga no quiso profundizar sobre el video del Real Madrid en el que respondía a la acusación de Joan Laporta sobre el supuesto trato de favor durante el régimen franquista. "Cuando vi esa discusión me recordó cuando tenía 19 años y acabas discutiendo de esto a las cinco de la mañana. Es un debate que desvía la atención de los temas esenciales", subrayó.