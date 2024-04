Tebas: "Hay mil mejor que Rocha, pero no puede ganar otro"

LEER MÁS Pedro Rocha, único candidato a la presidencia

" Hay mil mejor que Rocha, pero no creo que pueda ganar otro con el sistema que hay. Yo puedo garantizar que Tebas apoyará a Rocha hasta el día que no avancen los cambios. Al momento que tenga alguna duda de Rocha y de su equipo, abandonaré el barco", subrayó el presidente en la presentación de la quinta edición del Congreso organizado por el ISDE este jueves donde definió a Rocha como "florero" en la época de Rubiales.

"Ha sido un florero en la época de Luis Rubiales. Una cosa es presidir y otra cosa es hacer. Antes había una guardia pretoriana y no le he visto ahí. A lo mejor tenía que haber hecho y denunciado, pero como muchos. Si hace porque está en la Comisión Gestora y no puede, si no hace porque no hace. Echó a Camps, a Cueto aunque fuera tarde", expresó Tebas que indicó que el TrIbunal Administrativo del Deporte (TAD), que se reunía este jueves no puede inhabilitar a Rocha.

"El TAD no puede inhabilitar y hoy se discute si se abre expediente a Rocha y a mí. A Rocha no se le puede inhabilitar porque se le sancionaría por no convocar elecciones y ya las ha convocado. No creo que le vayan a abrir expediente", explicó.

Al ser preguntado por si la Real Federación Española de Fútbol debe seguir una línea continuista, Tebas afirmó que lo importante "es buscar soluciones", y añadió que lo primero que tiene que hacer es crear "un departamento de 'compliance'", un equipo encargado de supervisar el cumplimiento normativo de la organización.

"No es cuestión de continuismo o no; es buscar soluciones a un problema de un sistema de muchos años. Lo primero que tendrá que hacer el elegido es hacer un departamento de 'compliance' para evitarnos muchos disgustos. Y lo segundo, la implantación del voto secreto de verdad. En LaLiga yo no sé a quién vota la gente y eso implica libertad, no sometimiento, y trabajar mucho más para conseguir votaciones", subrayó.