Tebas espera que la Justicia absuelva a Messi "por el bien del fútbol"

Javier Tebas espera que la justicia "absuelva" a Leo Messi, después de que la Abogacía del Estado pidiera para él una pena 22 meses y medio de cárcel por un presunto fraude fiscal de 4,1 millones de euros.

Tebas se refirió de esta forma a la decisión del titular del juzgado de primera instancia número 3 de Gavá (Barcelona), que ha dictado auto de apertura de juicio oral por el que sentará en el banquillo de los acusados a Lionel Messi y a su padre, Jorge Horacio Messi, acusados de tres delitos contra la hacienda pública.

"Espero que la Justicia lo absuelva por el bien del fútbol", ha asegurado a los periodistas en Gijón, antes de participar en el XI Congreso de la Asociación Española de Derecho Deportivo.

El dirigente de la Liga también se ha referido a la situación de la FIFA, después de que el Comité de Ética de este organismo haya inhabilitado al presidente, Joseph Blatter, y al vicepresidente, Michel Platini por 90 días prorrogables a 45 más, por presuntos casos de corrupción.

Tebas, que ha recordado que la LFP lleva denunciando "desde hace algunos años", el desgobierno de la FIFA, ha asegurado que Michel Platini no puede liderar "el cambio que necesita" la Federación Internacional de Fútbol. "Se necesita una revolución en la FIFA y el cambio no lo puede liderar Platini, que no ha explicado suficientemente el origen del dinero que ha cobrado", ha dicho.