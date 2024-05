Simeone: "Nuestro objetivo es entrar en Champions todos los años"

“Nuestro objetivo es entrar en Liga de Campeones todos los años porque el club tiene presupuesto y nosotros tenemos esa responsabilidad. Después, puedes salir campeón, que ya lo hemos hecho y parece fácil, pero no lo es, cuando falle el Real Madrid que es el mejor equipo del mundo y lo va a seguir siendo porque ha rejuvenecido la plantilla y va a seguir creciendo”, expresó el técnico en la rueda de prensa previa al partido contra la Real Sociedad, con el que cierra la temporada.

Simeone subrayó que clasificarse doce años consecutivos a la máxima competición europea y estar entre los ocho mejores equipos “que son poderosos desde lo económico y de historia” no es nada fácil. “Yo me pongo en el lugar que tenemos que cumplir objetivos y hemos cumplido el objetivo que teníamos que cumplir. No fuimos capaces todos de esa posibilidad de poder ganar algo y hacer ese paso y nos quedamos en esa situación de que se divide porque estuvimos cerca y llevamos a todos a ilusionarse porque hicimos méritos”, comentó.

El entrenador argentino, que afirmó que el encuentro en Anoeta tiene que servir para “revertir el mal partido” contra el Osasuna (1-4) y “cerrar de la mejor manera la Liga", reconoció que les ha faltado “dar el paso en los momentos determinantes. No fuimos capaces en la Copa del Rey, en la Champions y en la Supercopa de España de dar el paso en los momentos importantes y de generarlo todos. Estuvimos cerca de ilusionamos a todos, porque hicimos méritos, pero no dimos ese paso”, reconoció el técnico argentino, que destacó la gran temporada del Girona, que ha terminado en tercera plaza, y del Athletic Club, que peleó la cuarta posición con los colchoneros.