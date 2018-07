Simeone, sobre el Balón de Oro: "Que no estén Godín y Griezmann no me parece justo"

Diego Simeone, técnico del Atlético de Madrid, considera injusto que Griezmann y Godín no estén entre los 23 seleccionados para el Balón de Oro y asegurado que su nominación a mejor entrenador se la debe a sus jugadores.

"El lugar en el cual estamos es gracias a los futbolistas. Sin el trabajo de ellos, los entrenadores no podemos transmitir lo que queremos", ha explicado Simeone.

"Que no estén Godín y Griezmann no me parece justo , pero es lo que aparece en la nomina de los seleccionados. La temporada pasada de Griezmann ha sido impresionante y Godín es extraordinario, uno de los mejores defensas del mundo. La única manera de cambiar opiniones es seguir mejorando y los chicos están en esa línea", ha indicado Simeone.

Simeone también elogió el trabajo y la evolución de Yannick Carrasco desde que llegó al equipo y aseguró que las críticas al equipo por algunos resultados son consecuencia de la exigencia que se le debe exigir a uno de los mejores equipo de Europa que es el Atlético.

"Las críticas siempre te hacen crecer y mejorar. No me gustaría que el Atlético no tenga esta exigencia y responsabilidad de mejorar. A día de hoy es unos de los mejores equipos del mundo y en consecuancia se le exige", concluyo Simeone.