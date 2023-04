Setién: "El Real Madrid es indescifrable, es un equipo diferente a todos los demás"

“Nunca sabes qué es mejor o peor contra el Madrid. No sabes si es mejor dominar o que te dominen. Tener ocasiones y marcar o meter al final. Es un equipo diferente a todos los demás, indescifrable. No sabes cuáles serán sus reacciones, tus momentos para hacerles daño”, dijo Setién ante los medios.

Una de las claves para superar al Madrid es, para Setién, estar acertado y que el rival no tenga tanto nivel de acierto. "Contra el Madrid es imposible que no te generen 4 o 5 ocasiones por muy bien que hagas las cosas. Nosotros tendremos alguna y debemos acertar y que ellos no acierten para poder ganar, pero sabemos que son resolutivos en su área y es complicado hacerles gol”, explicó.

En ese sentido, espera que su equipo dé su verdadero nivel y sea competitivo en el Santiago Bernabéu como ya lo fueron en los duelos de esta campaña en La Cerámica. “Fueron partidos abiertos y con alternativas. Les complicamos bastante. Esperamos poder dar ese nivel y hacer un partido similar. Luego veremos el acierto que tenemos. Una cosa es el plan de partido y otra lo que pueda pasar en el campo”, comentó Setién.