Sergio Rico: "Iker y De Gea se llevan muy bien"

Sergio Rico, portero del Sevilla, aseguró que no existen "tiranteces" y sí "un trato de respeto y compañerismo" entre Iker Casillas y David de Gea, que a su llegada ayer a la concentración de la Roja no se saludaron, gesto que ha dado que hablar sobre su relación.

Mientras el Real Madrid negocia con el Manchester United por el fichaje de De Gea para que aumente la competencia en la portería, su llegada a la concentración de la selección española al mismo tiempo que Iker Casillas dejó una imagen de frialdad, sin saludo entre ambos, pese a entrar a la par a la residencia de La Ciudad del Fútbol. Sergio Rico restó importancia.

"Estoy trabajando con ellos estos días y el trato de los dos es espectacular, se llevan muy bien, hay un respeto máximo del uno para el otro. No hay tiranteces, al revés. Es un trato de respeto y compañerismo para los dos. Tanto en los porteros como en el resto de la selección hay un gran grupo de trabajo", manifestó.

El joven portero del Sevilla ya ha charlado con el seleccionador Vicente del Bosque en su segunda semana como internacional. "Me ha transmitido tranquilidad en todo momento, me ha dicho que siga haciendo lo mismo que en el Sevilla, que es lo que me ha hecho llegar hasta aquí, y que esté tranquilo y me integre con los compañeros".

Y no ocultó que está haciendo realidad su gran ilusión. "Estoy muy ilusionado. Es un sueño representar a mi país con la selección absoluta, ha sido un año precioso que podemos terminar con esta convocatoria. Tengo mucha ilusión, quiero dejar mucho trabajo para aprender de estos profesionales".

Sergio Rico destacó la importancia que tiene el encuentro ante Bielorrusia del próximo domingo. "El partido es de clasificación y que darle máxima importancia, ir con mentalidad de ganar para encaminar la clasificación al europeo y nada más".

Antes se medirá España en León a Costa Rica en un amistoso ante una de las selecciones revelaciones del último Mundial. Sergio analizó a Keylor Navas. "Es una gran portero, muy profesional y ágil en la portería, con unos reflejos increíbles. Como portero no se puede decir nada malo de él".

Por último no quiso mojarse sobre la sanción al Sevilla. "Es respetable porque hay una sanción impuesta y como sevillista creo que es algo en lo que me debo meter". Y mandó ánimos a las chicas de la selección española femenina en su debut. "Todo el ánimo del mundo, que confíen en ellas mismas, den lo máximo y con máxima ilusión porque seguro que así consiguen llegar lejos".