Sergio Ramos: "Los altos cargos son los que saben de esto"

Sergio Ramos, segundo capitán del Real Madrid, dejó ver el pesar de la plantilla madridista por la destitución del italiano Carlo Ancelotti y la inminente llegada de Rafa Benítez al banquillo, y mandó un mensaje a la directiva al asegurar que "los altos cargos son los que más saben". "No soy el más indicado para hablar de esas decisiones que en mi caso no habrían sido similares, pero para eso están los altos cargos que son los que más saben de esto", aseguró Sergio Ramos a su llegada a la concentración de la selección española en La Ciudad del Fútbol mostrando sin tapujos su opinión en defensa de Ancelotti.

El segundo capitán madridista valora cosas más importantes que los grandes títulos en una campaña y defendió a su último técnico, destituido hace una semana de su cargo. "Al final un técnico te acaba dando un equilibrio, estabilidad, conocer bien el vestuario, cada situación y el momento que atraviesan los jugadores y a la hora de manejarlo eso siempre es bueno. Cuanto más tiempo esté el entrenador es mejor para el grupo pero cuando hacen cambios es porque piensan que es la solución y tenemos que adaptarnos a los que toman esas decisiones", afirmó.

De Benítez destacó la experiencia que tiene. "Hasta que no lo haga oficial el club no podemos hacer ningún comentario al respecto. Es un grandísimo entrenador, con mucha experiencia que ha estado en España, Inglaterra e Italia ganando cosas, por lo tanto ese tipo de experiencia siempre es buena para un equipo como el nuestro".

Las muestras de cariño en las redes sociales de los jugadores del Real Madrid se han sucedido desde la decisión del presidente de Florentino Pérez. Ramos también lo hizo ante los medios. "Que menos a un entrenador que ha dado mucho por este club. El madridismo se queda con ese sabor de boca bastante bueno de no solo haber tenido una gran persona sino también un gran técnico que ha traído títulos que hacía muchos años que no se ganaban. Pero en el fútbol no se vive del pasado, hay que demostrar día a día y por eso se han tomado decisiones".

Terminó dejando bien claro que con estas decisiones se tapan bocas de los que señalan que deciden jugadores importantes. "El que diga que los jugadores mandamos está totalmente equivocado, no se ha vestido de corto en su vida o no ha estado en nuestro vestuario. Mandan los que tiene que mandar que son los de arriba y después el entrenador".