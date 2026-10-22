El Real Madrid golea antes del Clásico: ¿cómo llega al Camp Nou?

El Real Madrid ha conseguido este miércoles una importante victoria en Champions ante el RB Leipzig en el Bernabéu y suma ya nueve puntos de nueve posibles en la máxima competición europea.

En este sentido, los de Mou llegan al Clásico recuperando sensaciones aunque con muchas dudas aún en su juego, ya que muchos consideran el resultado ante el equipo alemán (4-1) como engañoso. Courtois salvó al equipo durante el primer tiempo, y en el segundo el Real Madrid voló con los golazos de Mbappé y Diomande.

Así, el equipo madridista llega al Clásico con cuatro victorias tras el parón de selecciones y con algunos jugadores como Guler o Diomande ganando peso en el equipo. Tanto, que todo parece indicar que Fede Valverde jugará en la banda derecha, ya sea de lateral o de extremo.

Otra de las grandes dudas del Real Madrid será quién ocupará el centro de la defensa. Konaté descansó ante el Leipzig y parece que será titular, y Rudiger y Huijsen pelearán por ser su compañero.

Será un partido clave para el Real Madrid esta temporada no solo por lo importante que es siempre un Clásico, sino porque ya son seis puntos los que tiene el equipo culé de ventaja y una victoria de los de Flick el domingo dejaría a los de Mourinho a nueve puntos. Una distancia que, viendo el nivel que está mostrando el Barcelona, parece insalvable.