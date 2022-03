Raúl de Tomás se lesiona y causa baja en la selección

LEER MÁS Luis Enrique prescinde de Busquets y De Gea

El tercer día de concentración de la selección española en la Ciudad del Fútbol de las Rozas ha dejado una mala noticia. Raúl de Tomás se ha lesionado y tendrá que dejar su puesto a otro jugador.

Lesión en el entrenamiento

El delantero del Español sufrió unas molestias en el hombro durante el último entrenamiento de la selección en Madrid y será sometido a pruebas médicas para determinar el alcance de la lesión, pero todo parece indicar que no será de la partida ante Albania ni Islandia.

Precisamente hoy estaba prevista su comparecencia ante los medios de comunicación tras la sesión de trabajo, pero su ha sido sustituido por Dani Olmo. El jugador del RasenBallsport Leipzig ha tenido palabras de ánimo para su compañero. "Esperemos que no sea lesión, sabemos la personalidad y la fuerza que tiene Raúl. No sabemos aún lo que tiene, eran unas molestias que esperamos no sean graves y pueda seguir con nosotros", ha dicho.

Segunda convocatoria

Raúl de Tomás había entrado por segunda vez en la lista de Luis Enrique, pero esta vez no tendrá la oportunidad de demostrar que quiere estar en la lista definitiva para el Mundial de Qatar. Ahora el seleccionador puede llamar a otro jugador para suplir su ausencia de cara a los partidos amistosos antes Albania e Islandia.