Rafa Benítez: "Todos somos responsables cuando las cosas no salen"

"Siempre que se gana y se pierde, todos tenemos parte de culpa. Lógicamente nos duele, y mucho, perder de esta manera ante un equipo como el Barcelona, pero hay que unirse, trabajar y mejorar para el próximo partido y seguir en la pelea por la Liga. Me preocupa recuperar pronto al equipo desde el punto de vista anímico", comentó.

Además, declaró que no hablaría "de actitud" como clave para explicar el 0-4 y afirmó que su equipo cometió muchos errores que después pagó a lo largo de los noventa minutos del encuentro.

"Hemos pagado nuestros errores"

"Eso nos ha complicado. La ocasión de Marcelo en el segundo tiempo, podría haber cambiado el partido. Pero hemos pagado los errores y era más difícil remontar desde el punto de vista anímico. En el descanso, hemos hablado para mejorar y buscar ese gol (el Real Madrid perdía 0-2). Ahí todo el equipo ha mostrado rabia para empezar y hemos vuelto bien, pero al final del partido, cuando pierdes de esta manera, ya no hay mucho que decir. Lo que hay que hacer es prepararse desde el punto de vista anímico", insistió.

Respecto a su decisión de elegir para el once inicial a James Rodríguez y a Karim Benzema y sentar en el banquillo a Casemiro, indicó que su intención era contar con jugadores de experiencia y calidad para manejar el duelo.

"No ha salido así. Queríamos apretar y atacar. Queríamos recuperar el balón arriba. Lo hemos hecho algunas veces, otras no y lo hemos pagado. Queríamos jugadores de gran nivel. Queríamos jugadores con experiencia y calidad y no ha salido bien", aseguró.

Todos son "responsables"

"Trato de gestionar de la mejor manera posible el grupo que tengo. En este caso, los jugadores que han empezado, tienen calidad suficiente para hacerlo bien. Todos somos responsables si no sale bien. Hay que pensar en el próximo partido para dar una alegría a la afición", apuntó.

Después, recalcó que su equipo no lo hizo "bien" y manifestó su intención de recuperar a sus jugadores para afrontar bien el siguiente partido de la Liga BBVA. "Queda mucho campeonato y hay que hacer las cosas bien como cuando estábamos invictos, Hoy no es el día para hacer análisis individuales. Tenemos que reflexionar, juntarnos lo antes posible para prepararnos", finalizó.