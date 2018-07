Rafa Benítez: "Cristiano Ronaldo es el jugador más importante a mantener en el terreno de juego"

Rafa Benítez ha explicado en rueda de prensa porque Cristiano Ronaldo es el jugador con menos rotaciones del Real Madrid. El técnico madrileño, asiduo al sistema de rotaciones, ha explicado que el portugués es el jugador más determinante de cara a gol. "es el jugador más importante a mantener en un campo de fútbol, el que puede meter gol en cualquier momento" afirma. Además sobre las rotaciones asegura que "no es un capricho, es valorar como están los jugadores, hablar con ellos y tomar decisiones".

Sobre los lesionados Benítez ha dejado claro que evolucionan bien pero que no llegarán al partido frente al Málaga. Por tanto, Sergio Ramos, Bale, James y Danilo no formarán parte del equipo ante el equipo malagueño aunque podrían llegar al partido de Champions e incluso al derbi frente al Atlético. A estos cuatro lesionados se ha sumado la ausencia de Pepe en el entrenamiento aunque Benítez no le descarta definitivamente. "a Pepe le están valorando, no está excluido pero tiene una molestia y hay que saber si merece la pena o no arriesgar" explica.

Preguntado por el liderato del equipo y los buenos datos de estas cinco primeras jornadas, el entrenador del Real Madrid ha dejado claro que "una carrera no se gana en la primera curva, pero si se puede perder". Ha querido acentuar el buen estado del equipo pero ha sido cauto de cara al final de temporada "hay que seguir con la misma intensidad y concentración hasta final de temporada para optar a todos los títulos" ha explicado.