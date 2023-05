Posible alineación del Real Madrid y Manchester City hoy en Champions League: hay una baja importante

La Champions League vuelve al Santiago Bernabéu y lo hará a lo grande, con un partido estelar entre Real Madrid y Manchester City. Los blancos quieren revivir una noche mágica como pasó la anterior temporada, eso sí, sin sufrir hasta los momentos finales de la eliminatoria.

Además, los blancos llegan al partido de ida de semifinales de Champions League después de ganar la final de Copa del Rey ante Osasuna, algo que otorga un punto extra de motivación para afrontar el partido más importante de la temporada.

Todo apunta a que Carlo Ancelotti sacará el once de las grandes ocasiones, el mismo con el que remontó al Barcelona en Copa y consiguió eliminar a Liverpool y Chelsea en competición europea. De hecho, el técnico italiano, entre risas, dejó pistas del meciocentro que formará en su once inicial. "Jugará Modric y otros", expresó el entrenador del Real Madrid. No obstante, el Real Madrid no podrá jugar con uno de sus pilares en defensa, Eder Militao, por acumulación de tarjetas amarillas.

Por su parte, Pep Guardiola llega con su guardia petroriana en ataque, aunque con una baja sensible en el centro de la defensa. Nathan Aké no podrá disputar el partido, ni si quiera ha viajado a Madrid, debido a una lesión muscular que le obligó a retirarse del encuentro de Premier League ante el Leeds.

Alineación probable del Real Madrid

El posible once de Carlo Ancelotti para enfrentarse al Manchester City: Thibaut Courtois; Camavinga, Alaba, Rüdiger, Carvajal; Modric, Valverde, Toni Kroos; Rodrygo, Vinicius y Benzema.

Alineación probable del Manchester City

El once probable de Pep Guardiola para disputar el partido de semifinales de Champions League: Ederson; Walker, R.Dias, Akanji; Stones, Gündogan, Rodri, De Bruyne; Grealish, Bernardo Silva y Haaland.