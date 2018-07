Paqui, madre de Sergio Ramos: "Quiere seguir en el Real Madrid"

Paqui, la madre de Sergio Ramos, se convirtió en un rostro conocido tras aparecer en algunas fotos navideñas del Twitter del jugador. Las cámaras de Antena 3 han captado el momento en el que salía de su finca 'La Alegría' y han logrado hablar con ella.

Y es que Paqui no ve a su hijo con otra camiseta que no sea la del Real Madrid. Antena 3 ha hecho guardia en Bollullos de la Mitación. El padre fue el primero en llegar pero no quiso hacer declaraciones. La espera, por el calor que hacía, iba a merecer la pena. Salió la madre del futbolista y Silvia Verde demostró que está en forma corriendo detrás del coche. La redactora al menos logró rascar unas palabras que hoy valen oro.