Mourinho: "Pensé que íbamos a ganar la Champions con el Real Madrid"

"Cuando llegué al Real Madrid, no había superado los cuartos de final durante casi una década y cuando nos tocó el Lyon en octavos el club estaba en pánico. Superamos la barrera y el club cambió, los jugadores cambiaron. Pensábamos que íbamos a ganar la competición, pero durante tres años consecutivos llegamos a semifinales y por diferentes razones no alcanzamos la final", señala Mourinho en una entrevista a 'uefa.com'.

El de Setúbal recuerda con amargura la eliminación de 2012 ante el Bayern. "La que fue realmente difícil fue la que perdimos en los penaltis contra el Bayern. Fue una gran decepción, pero cuando el Real Madrid ganó en 2014 el club se lo merecía totalmente y yo estaba feliz", añade el luso.

Con el Oporto en su corazón

'Mou' no olvida su primera 'Champions' con el Oporto tras ganar una final al Mónaco donde todo fue "perfecto". "Fue una pena que no se pudiese mantener ese equipo porque si hubiese permanecido junto no sé lo que podríamos haber hecho. Tras la victoria me marché, Deco se fue, Paulo Ferreira, Carvalho, Nuno Valente y Costinha también. El equipo desapareció, pero la historia no desaparece", recalca.

Seis años después le llegó la segunda conquista, dirigiendo al Inter de Milán, con el que ganó "todo" y con el que vivió con una "gran familia". "Ante el Bayern fue el partido de su vida para muchos de mis jugadores. Era la última oportunidad para Zanetti, Materazzi, Córdoba, Chivu y Maicon y lograron ganar", apunta.

"No jugábamos con once, lo hicimos con miles, miles y miles porque el Inter había esperado mucho tiempo para eso. Teníamos confianza y fue la mejor forma de dejar el club, un club al que quiero mucho", subraya Mourinho, que tras ganar aquella 'Champions' anunció su marcha al Real Madrid.

Ganar con el Chelsea, su prioridad

Ahora, quiere intentar conseguirlo con el Chelsea inglés, donde no está atravesando su mejor momento. "La fase de grupos es el primer paso y hay que terminar entre los dos primeros y pasar. Cuando ya estás en las rondas eliminatorias lo impredecible de cada detalle se convierte en fundamental. Solo uno puede ganar y solo dos pueden llegar a la final, pero esa es la realidad porque esta competición es la más grande del mundo del fútbol", afirma.

De todos modos, tiene claro que "no es el objetivo" convertirse en el primer técnico en ganar la 'Orejona' con tres clubes distintos. "Es ganar la tercera, no tener ese récord. Si alguien lo logra antes que yo, o si alguien la gana con cuatro o cinco clubes me da un poco igual. Solo quiero ganarla con el club en el que estoy ahora", sentencia.