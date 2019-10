Mourinho se reúne con el jeque del Almería: "Aquí no soy 'The Special One'"

CURIOSA TERTULIA CON EL PORTUGUÉS

Mourinho ha sido el último entrenador en reunirse con Al-Sheikh, dueño del Almería, para compartir sus conocimientos sobre el fútbol en una tertulia ya habitual con otros técnicos. El portugués ha aprovechado para elogiar a Emanuel, preparador del Almería: "Aquí soy 'The Special Two', Emanuel es 'The Special One'".