Mbappé: "Estar en el Real Madrid es un sueño"

Kylian Mbappé, de 26 años, es uno de los futbolistas del momento. Actualmente, juega en el Real Madrid, donde ya ha destacado positivamente gracias a su acción en el campo. "Tenía el sueño de jugar aquí, quería estar lo más listo posible para jugar en el Real Madrid. Estar aquí es un sueño e intento disfrutarlo al máximo", ha señalado el jugador durante una entrevista en 'laSexta' con la periodista Ana Pastor.

En el transcurso de la entrevista, Mbappé ha recordado el tiempo que tardó en cerrarse su fichaje por el Real Madrid, aunque dice estar agradecido al presidente Florentino Pérez por su interés y por entender el momento en el que decidió posponer lo que confesó que fue un sueño desde niño.

"No fue fácil, pero con el presidente siempre tenía una buena relación. Desde el primer día estuvo a mi lado, también cuando dije que me quedaba en París tuve su cariño y mi familia también. Eso se nota y marca la diferencia. Es un buen mensaje y por eso le tengo un gran respeto, le digo que voy a dar lo máximo por él y por el club para hacer muy feliz a los madridistas", ha destacado.

Sin entrar en profundidad, el delantero francés ha hablado de las presiones que recibió en su día para quedarse en el PSG: "Al final son cosas que no esperaba en mi vida porque solo esperaba ser un gran jugador. Vienen y las intentas manejar de la mejor manera posible. A veces bien, otras con errores que muestran que eres humano. Mucha gente habló de eso, pero son parte de mi historia".

La importancia de un sueño

Para cumplir el objetivo de jugar en el Real Madrid, Kylian dejó claro cuál fue su prioridad, por encima del aspecto económico con ofertas superiores. "No tengo problema de hablar de dinero, pero hay cosas más importantes. Quería jugar para el Real Madrid y por eso no fue difícil elegir entre el Real Madrid y el dinero. Quería jugar con esta camiseta en el Bernabéu, con toda la gente diciendo mi nombre, marcar goles, ser feliz. El dinero es importante para la familia, pero lo más importante para mí es ser feliz y sabía que aquí lo iba a ser", asegura. "Me siento feliz de vivir una nueva etapa de mi vida, en un nuevo país. Me lo paso bien en España. Soy un chico que se ve en mi cara cuando soy feliz y cuando no. Ahora soy muy feliz".

El delantero francés Kylian Mbappé ha desvelado que fichó por el Real Madrid, entre otros motivos, para jugar con Vinícius Junior y ha señalado que no imagina al club blanco sin el brasileño. "La relación es muy buena, la gente es normal que hable de nosotros, de dos jugadores famosos que marcan la diferencia, pero vine con la idea de jugar con Vinícius. No imagino un Real Madrid sin Vini".