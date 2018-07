Maradona a Messi: "¿Vos sos argentino o sueco?"

Diego Armando Maradona dijo que Lionel Messi "sigue siendo tan fenómeno como siempre", pero afirmó que no hay que "mimarlo" y que "hay que tratarlo como a todo jugador que se pone la camiseta de la selección" argentina.

"Chile fue superior, tuvo más actitud mientras algunos de Argentina caminaban, y no hablo de Messi. Él sigue siendo tan fenómeno como siempre", manifestó Maradona al diario deportivo Olé sobre la final de la Copa América de Chile que Argentina perdió por penaltis ante los locales tras empatar en cero en el tiempo reglamentario.

"Es lógico caerle a Messi, es fácil. Tenemos al mejor del mundo, que va y hace cuatro goles ante el Real Sociedad y viene acá (Argentina) y no la toca. Vos decís, ¿sos argentino o sueco?", señaló el exfutbolista.

"Los que lo critican para que mejore, perfecto. Ahora eso de hacer una encuesta para ver si tiene que jugar en la selección o no, nos fuimos de tema, muchachos. No hay que ser extremista, pero tampoco acostumbrarse a salir segundos siempre", agregó.

"Yo no lo vi caminar a Messi como dicen todos. Los calendarios complican. A mí me tocó, no podés laburar (trabajar) porque no hay tiempo. Yo era un seleccionador, no un entrenador. (Gerardo) Martino deberá hacer algo para poder entrenar", sostuvo el exentrenador del seleccionado nacional.

Por otra parte, también se refirió a la vuelta de Carlos Tevez al Boca Juniors, club en el que surgió y que lo tiene como uno de los máximos ídolos.

"El Atlético de Madrid le puso un cheque en blanco para que firme con ellos y él (Tevez) les dijo 'me quiero ir a Buenos Aires', el hincha tiene que ir a agradecerle a Carlitos Tevez", dijo Maradona, quien estará presente hoy en la "Bombonera", el estadio del Boca Juniors, en la presentación oficial del atacante.

Además, dijo que Tevez es un "monstruo" y que "a nadie le queda mejor la (camiseta) número 10", dorsal que también lució el propio Maradona en el Boca Juniors.