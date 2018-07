Luis Enrique: "Todo puede pasar cuando juega el Barça"

Si hay una palabra que se convertiría en 'trending topic' inmediato en el vestuario del Barça es la de 'remontada'. Mascherano ya lo ha dicho, Piqué lo dijo en su Twitter, y lo que es más importante, Luis Enrique también está convencido en esa idea. El técnico de los azulgranas no ve ni mucho menos utópico el hecho de que los suyos puedan remontar el 4-0 en contra que se trajeron de San Mamés ante el Athletic y llevarse la Supercopa de España.

El asturiano no descarta nada en el Camp Nou: "Cuando juega el Barça todo puede pasar. No veo a los jugadores convencidos, sino convencidísimos. Sabiendo de la dificultad, es un reto al alcance de un equipo de esta magnitud. La temporada pasada metimos cuatro o más goles en 18 partidos. Tenemos potencial, estaremos más frescos que en la ida y tendremos opciones".

Eso sí, Luis Enrique sabe que como el Athletic anote la cosa se puede complicar: "El no haber marcado en San Mamés nos condiciona mucho, no nos podemos permitir ningún error más. Si encajamos otro deberíamos meter seis y eso son palabras mayores. El partido de ida no fue para un 4-0 de ninguna manera. Penalizamos cantidad los errores que cometimos".

El sextete ha aparecido de nuevo en la cabeza de 'Lucho' en la rueda de prensa: "Tenemos un nuevo reto, que es el de lograr una remontada que no ha logrado nunca nadie y es en lo que estamos centrados. Si eso nos sirve para ganar un título, bienvenido. Me imagino que el Athletic intentará repetir lo mismo y seguirá siendo fiel a su estilo. En San Mamés perdimos todos, yo a la cabeza como máximo responsable".

Para terminar, apela al 'efecto Camp Nou' en plenas vacaciones estivales: "Mientras que los que vayan al estadio sean del Barça y nos animen me da igual si son turistas o no".