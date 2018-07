Larrea: "Si Rubiales llegara a ganar las elecciones, que espero que no, pobre Federación"

"Hubiera preferido la fecha del 9 de abril, que es la que estaba prevista. Todo lo ha enredado Rubiales. La nueva fecha es la más próxima dentro de la legalidad, pero no entro a valorarla. Hay que seguir trabajando y esto no ayuda nada", comentó en declaraciones a Europa Press el ex presidente de la Gestora de la RFEF.

Asimismo, Juan Luis Larrea considera que las declaraciones de Rubiales en las que considera que va a ganar los comicios "por una amplia mayoría" son un farol. "Esas declaraciones son tan falsas como lo de los 87 avales. Si los hubiese tenido los hubiera presentado tocando las campanas", aseguró.

En este sentido, culpó al ex presidente de la AFE del nuevo aplazamiento en la celebración de las elecciones de la RFEF, fijadas este lunes por la Comisión Gestora para el 17 de mayo ante los observadores de la UEFA. "Si fuera a ganar por 'goleada' no estaría impugnando todo. Yo no recurrí nada, acepté la fecha anterior y la próxima, con la reserva de nuevas impugnaciones.

No podemos jugar con los 139 asambleístas porque se merecen un respeto. ¿Ganar tiempo? A quien le conviene ganar ese tiempo es a él. Yo estoy fuera de la Federación desde hace más de un mes y tengo que estar otras cinco semanas", dijo. Por último, Larrea expresó su deseo porque Rubiales no sea el sucesor de Angel María Villar en el sillón presidencial. "El estilo es muy barriobajero. Si llegara a ganar, que espero que no, pobre Federación ...", lamentó.