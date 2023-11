FC BARCELONA

Laporta cree que Xavi tiene plantilla suficiente para acabar la temporada

La grave lesión de Gavi ha abierto un nuevo debate en can Barça sobre la necesidad o no de buscar relevo para el joven de Los Palacios. El director deportivo, Deco, ya ha dicho que no hay otro jugador como Gavi en el mercado

EFE