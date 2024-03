Koke renueva con el Atlético de Madrid

El Atlético de Madrid anunció este lunes la continuidad del centrocampista Koke Resurrección la próxima temporada, con un nuevo contrato que recoge una renovación anual al final de cada curso, según informó el club en un comunicado, en el que expresó que el actual capitán "representa a la perfección todo lo que un niño del Atleti quiere ser de mayor".

Coraje y corazón

"Koke es lucha, esfuerzo, sacrificio, solidaridad… Koke es coraje y corazón", remarcó la entidad sobre el futbolista con más partidos en sus casi 121 años de historia, con 626 encuentros, 553 de ellos como titular, con 47 goles y 109 asistencias, desde su debut el 19 de septiembre de 2009 contra el Barcelona en el Camp Nou, cuando Abel Resino lo incluyó en el campo para los últimos 23 minutos en sustitución de Paulo Assunçao. Fue el inicio de todo.

Y aún irá más allá, a sus 32 años, tras tres lustros en el primer equipo. "Jorge Resurrección, Koke, continuará defendiendo los colores del Atlético de Madrid la próxima temporada. Nuestro capitán, que finalizaba su contrato el próximo 30 de junio, ha alcanzado un acuerdo con el club que contempla una renovación anual al final de cada temporada", anunció la entidad superadas las 13.00 horas de este lunes en a través de sus canales oficiales.

Larga negociación

Es el fin de una negociación larga para su ampliación de contrato, con altibajos y momentos inciertos durante el proceso, por la relevante rebaja de la ficha del jugador en la oferta inicial del club madrileño, dentro de los ajustes del Atlético ya en cada renovación en sus filas para reducir la masa salarial de su plantilla, actualmente en torno a los 200 millones, como ocurrió anteriormente con José María Giménez o Antoine Griezmann, entre otros.

"El 8 de enero de 1992 es una fecha marcada en el calendario rojiblanco. Ese día, nació un chico de Vallecas que llegó al Atlético de Madrid con seis años y que, desde entonces, ha ido quemando etapas hasta convertirse en Leyenda indiscutible de nuestro club", destacó este lunes el club sobre Koke.

"Mi madre apuntó a mi hermano en la escuela del Colegio Amorós, mi hermano iba a entrenar, yo iba con ellos y siempre iba con un balón a jugar allí. Me dejaban por ahí jugando mis padres. Entonces, Manolo Briñas estaba siempre por ahí, le dijo a mi madre y mi padre que si quería apuntarme y le dijeron que todavía tenía cuatro o cinco añitos. Al año siguiente, con seis, me quería apuntar. Yo empecé con seis añitos, me vieron por allí jugar y les debí gustar y desde ahí empezó toda esa historia", recordó el capitán en el pasado.

"Su historia no solamente se limita a un número que muy pocos futbolistas alcanzan, y más en un mismo club, también es uno de los jugadores más laureados. Hasta ocho títulos ha levantado en los quince años que, hasta la fecha, ha defendido los colores de nuestra camiseta: dos Ligas (2013-14 y 2020-21), una Copa del Rey (2012-13), dos Ligas Europa (2011-12 y 2017-18), dos Supercopas de Europa (2012 y 2018) y una Supercopa de España (2014). Ocho títulos que le hacen ser el segundo jugador con más títulos en la historia del club, solo superado por Adelardo, que cuenta con diez trofeos como rojiblanco", remarcó este lunes el Atlético de Madrid a través de sus canales oficiales.

Cada uno de esas ocho veces que se proclamó campeón fue a las órdenes de Diego Simeone. Es el único jugador que continúa en la plantilla desde que el técnico argentino cambió la historia reciente del equipo en diciembre de 2011.

"Cuando llegamos, me acuerdo que lo quería el Málaga, que estaba con Pellegrini en un grandísimo momento, y hablando con él le dije 'no tengo ninguna forma de demostrarte que vas a ser un jugador importante para nosotros recién llego al club, pero lo vas a ser'", le transmitió entonces el entrenador argentino.

Hombre de club

Koke es un hombre de un club, como lo fueron Adelardo, Luis Aragonés y tantas y tantas leyendas indispensables en los 121 años del Atlético. Sus 626 partidos los reparte entre la Liga (444 partidos), la Liga de Campeones (93), la Copa del Rey (51), la Liga Europa (29), la Supercopa de España (7) y la Supercopa de Europa (2). 589 de ellos han sido con Simeone como entrenador. Su límite aún está por descubrir.

Su vigencia en el esquema de Simeone, además, es indiscutible: en esta temporada, el centrocampista madrileño ha jugado 39 de los 43 partidos oficiales de su equipo, 34 de ellos como titular, con cinco asistencias. Sólo Axel Witsel (3.349 minutos), Mario Hermoso (3.097), Antoine Griezmann (3.005) y Marcos Llorente (2.744) superan el recorrido de Koke en cuanto a volumen de tiempo en esta campaña entre todas las competiciones. EFE

