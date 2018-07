Koke niega ser la baza electoral de Bartomeu

El precandidato a la presidencia del FC Barcelona Josep Maria Bartomeu ha evitado afirmar tener atado al jugador del Atlético de Madrid Koke y lo mismo ha hecho sobre otro jugador. "En campaña siempre salen jugadores y es buena la ilusión que genera un jugador nuevo. No hemos cerrado nada ni hablado con nadie. Ahora no hay negociaciones, no digo si hacemos o no, sino que es normal que esto suceda", señaló en declaraciones a la prensa.

Eso sí, pese a negar tener a nadie atado, sí dejó entreabierta la puerta a tenerlo en un futuro inmediato, para cuando pase el corte de las firmas y sea candidato en firme. "A lo largo de estas semanas algún precandidato tendrá conversaciones con algún jugador. Ahora mismo no puedo decirlo, es posible, pero no puedo porque prefiero centrarme en el proyecto para poder ser una candidatura", añadió. "Lo dije hace unos días, en esta campaña todos hablarían de jugadores, cada precandidato mira jugadores y también nosotros. Es normal, esta semana seguro que saldrán jugadores para ilusionar al socio, pero deben tener el visto bueno de los técnicos", recalcó.

No obstante, el entorno de su precandidatura sí ha dejado entrever que tiene cerrado a un gran futbolista. Incluso, se han filtrado tres características: que juega en el centro del campo, que es español y que está en la Liga.

Koke es uno de los jugadores que mejor encaja en ese perfil, aunque él mismo se ha encargado de desmentirlo ante un periodista de Antena 3. A la pregunta de si podía garantizar que continuará en el Atlético, el centrocampista ha respondido: "Tengo contrato, cómo no lo voy a asegurar".