Koke y Keylor no ven favoritos en el derbi

El centrocampista del Atlético de Madrid Koke Resurrección y el portero costarricense del Real Madrid, Keylor Navas coinciden en que no hay favoritos para el derbi del próximo domingo en el Vicente Calderón.

En declaraciones a uno de los patrocinadores del derbi, Koke explica que la previa de un derbi es diferente a cualquier otro encuentro: "Es un partido muy especial, tienes muchas ganas de ganarlo por cómo lo vive la gente y sobre todo porque para nosotros es el eterno rival y siempre le quieres ganar".

Por su parte, Keylor Navas afirma: "Es un partido lindo, importante. Es una motivación que uno tiene extra. Son de los partidos que cualquiera quiere jugar".

Durante los días previos ambos jugadores afirman que sienten en la calle que es un partido diferente. "Se nota mucho. Sobre todo los atléticos siempre te dicen que vamos a ganar al Madrid. Están muy ilusionados con el partido", afirma Koke.

Keylor se mantiene en la misma línea: "En Madrid siempre cuando hay derbi, que es uno de los partidos importantes de la Liga, obviamente se nota porque las aficiones lo viven al máximo".

Los protagonistas no tienen favoritos. El internacional rojiblanco tiene claro que "todo puede pasar" y añade: "Estos últimos partidos, les hemos ganado y eso es un aliciente positivo para nosotros". El guardameta blanco señala que "aunque ellos juegan en casa al final son once contra once".

En lo que sí difieren es en la forma de afrontar el derbi. Koke reconoce estar "más nervioso pero por las ganas de querer jugar" mientras que Keylor se lo toma "con la misma seriedad que siempre" agregando: "Todos los rivales que tenemos se merecen respeto y eso le hace a uno ser más profesional y jugar bien todos los partidos".

Preguntados por su mayor virtud ambos lo tienen claro. El centrocampista rojiblanco cree que es "el trabajo, el intentar ayudar a los compañeros y siempre pensar en el equipo". Mientras, el portero blanco explica: "Siempre trato de ser un futbolista que se concentre en lo que esté haciendo, que le ponga amor a lo que hace y eso me ha ayudado a mejorar bastante".

En este inicio de temporada ambos han empezado a buen nivel. "Voy de menos a más. He tenido una pequeña lesión, cada vez me voy encontrando mejor. Tengo muchas ganas y mucha ilusión con el proyecto que hay en el equipo" dice Koke.

El portero centroamericano se siente "bien y agradecido" afirmando que está contento con su rendimiento: "Estoy viviendo algo que es lo que quería hace mucho tiempo y las cosas están saliendo muy bien".

La figura de sus entrenadores es clave para los dos jugadores y no han dudado en elogiarles. Koke tiene clara la mejor virtud de Simeone: "El hambre que tiene de ganar. Cada partido lo afronta como una final. Sea el partido que sea". Keylor Navas por su parte alaba a Rafa Benítez: "Es muy trabajador, le gusta el orden, tácticamente plantea siempre y es importante para que el equipo este sólido y juegue bien".

Ambos se muestran muy contentos de vestir el escudo de sus respectivos equipos. El colchonero explica que para ser del Atlético "tienes que nacer" y prosigue: "El sentimiento que tiene la gente es diferente a otros". El meta costaricense se siente muy contento por ser madridista: "Es una felicidad muy grande, era un sueño que tenía desde niño y lo estoy cumpliendo. Es algo que me llena de orgullo y ganas para seguir".