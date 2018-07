Keylor Navas, pieza clave en la andadura del Real Madrid de Benítez

El arquero estadounidense tuvo un comportamiento intachable desde que llegó al Real Madrid. Supo trabajar sin desmayo y sin un mal gesto en la primera temporada a la sombra de Iker Casillas. Y cuando veía por fin, tras un largo año, la posibilidad de alcanzar el sueño de lucir el '1' de la camiseta madridista, fue modélico en un duro verano en el que su salida con destino Old Trafford estuvo más que próxima.

Sin embargo, un problema burocrático de última hora abortó su salida y provocó su continuidad. En este mes ya se ha ganado el cariño y el corazón del Real Madrid y de su afición.

El felino portero de San Isidro se ha convertido en uno de los mejores jugadores de su equipo y del primer tramo de la Liga española 2015/16. Tan solo ha encajado dos goles, ante el Athletic en San Mamés y este domingo en el derbi frente al Atlético en el Vicente Calderón. En ambas ocasiones poco pudo hacer.

En la Liga de Campeones aún está imbatido tras los dos partidos jugados ante el Shakhtar Donetsk ucraniano y el Malmö sueco. Tan solo puede presumir de lo mismo el Bayern Múnich, otro de los grandes aspirantes al título.

Keylor Navas, el portero menos batido de la competición, es clave en la andadura del Real Madrid de Benítez con sus intervenciones, algunas de tremendo mérito y valor, incluidas las dos penas máximas que le han lanzado. Ambas las ha detenido, al bético Rubén Castro y al atlético Antoine Griezmann, dos goleadores reputados.

"Antes del lanzamiento de penal le pedí confianza, concentración y serenidad a Dios, para tomar la mejor decisión; y me ayudó mucho que yo había revisado y estudiado algunos lanzamientos de algunos jugadores del Atlético, como siempre lo hago, entre ellos a Griezmann, quien lo tiró y pude adivinarle el tiro al lanzarme a la izquierda", describió Keylor Navas, quien también salvó al final otro gran disparo del colombiano Jackson Martínez.

En cambio, modesto, quiere restarse protagonismo. "Estoy muy feliz por la jugada del penal y por los buenos momentos durante el juego, pero no me siento figura, todos somos la figura en el Real Madrid. Hubiera deseado celebrar de manera completa detener ese penal con la victoria del equipo, porque somos ganadores, siempre buscamos la victoria", señaló.

Sin embargo, justo cuando se marcha con sus compañeros de selección para afrontar los partidos amistosos contra Sudáfrica y Estados Unidos del 8 y 13 próximos, la prensa deportiva madrileña, de tirada nacional, le concede un protagonismo más que merecido.

"Keylor decidió el derbi", señala en portada con grandes caracteres 'As', que apunta en el antetítulo que "paró un penalti a Griezmann y un tiro venenoso a Jackson", todo sobre la fotografía del momento en el que despeja la pena máxima al delantero francés. "Keylor salva al Madrid", indica 'Marca', que apunta "Pura Liga", "Navas paró un penalti a Griezmann tras un doble error de Ramos y detuvo al Atlético en el frenético arreón final", sobre una fotografía del costarricense puño al cielo de Madrid tras salvar la pena máxima.

"Salvador Navas" titula su crónica 'Mundo Deportivo' de Barcelona, en tanto que el otro diario deportivo editado en la Ciudad Condal, 'Sport', señala "Keylor Navas, que paró un penalti, salvó a los blancos de la derrota". El portero madridista sabe, no obstante, que la temporada no ha hecho más que comenzar y que queda todo por delante, mucho y complicado. Su sueño y su reto no ha hecho sino empezar y por ello, como en los partidos, es consciente de que tendrá que estar "atento" para mantener el nivel y la efectividad.