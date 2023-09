El juez del caso Negreira ve una posible corrupción sistémica en el comité de árbitros

Así lo sostiene en varios autos el titular del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, que reconoce que por el momento no se ha podido averiguar el destino dado por el exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) José María Enriquez Negreira y su hijo a los cerca de 7 millones de euros que les pagó el FC Barcelona entre los años 2001 y 2018.

El juez considera que en este caso se da una "forma novedosa de posible retribución ilegítima a árbitros de fútbol", en un contexto de "posible corrupción sistémica en el seno del CTA" en la época en que Negreira era vicepresidente de este organismo y el FC Barcelona le pagó unos siete millones de euros, según el club azulgrana para que elaborara informes sobre árbitros y arbitrajes.

"Se presume por pura lógica que el FC Barcelona no pagaría al vicepresidente Negreira en torno a 7 millones de euros desde el año 2001 si no le beneficiara, pero no por la bondad de los informes en sí mismos, sino por la condición de Negreira como miembro de la terna de vicepresidentes del CTA, cuya función no era simplemente representativa...sino que ejercía funciones de relevancia significativa en la calificación y designación de los árbitros", indica.

En concreto, según el juez, lo que debe investigar la Guardia Civil es si se instauró en el seno del CTA un sistema de calificación de los colegiados tutelado por Negreira "que podría permitir a los árbitros afines a él dirigir partidos relevantes de la Liga o Copa y partidos internacionales o incluso mantener la categoría, aumentado así sus ingresos de manera muy importante".

"Y aún cuando este último extremo no quede probado", apunta el juez, debe estudiarse si el pago anual al exvicepresidente del CTA "es en sí mismo, delito, aunque no se acredite el pago por Negreira a árbitros concretos para alterar el resultado de ciertos partidos".

Por este motivo, el juez apunta que, a lo largo de la instrucción se determinará si el pago anual a Negreira constituye un delito equivalente al soborno -cita el 286 bis, de corrupción en los negocios, que castiga a quien prometa, ofrezca o conceda a directivos, administradores, empleados o colaboradores de una empresa o sociedad un beneficio o ventaja no justificados para ellos o terceros para obtener favores indebidos-, o bien si se trata de otro delito.

Según el juez, el Barça pagó entre 2001 y 2018 entre 70.000 y 700.000 euros anuales a Negreira, "uno de los tres vicepresidentes del órgano que designa a los árbitros cada jornada y que decide los ascensos y descensos y las internacionalidades (de los colegiados)", por lo que en este caso se tendrá que decidir si ello es constitutivo de delito, de qué delito y con qué finalidad se produjeron los pagos.

Además, el juez que investiga el "caso Negreira", por los pagos del FC Barcelona el exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) José María Enriquez Negreira, ha apartado como acusación particular en el procedimiento a la Federación Española de Fútbol (RFEF).

Así lo resalta el titular del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona en un auto en el que, tras excluir a la RFEF del procedimiento, acuerda no admitir su petición del pasado 5 de mayo de que se impute en la causa al ex presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD) Albert Soler por prevaricación y omisión del deber de perseguir delitos.

Asimismo, el juez, a instancias de la Liga de Fútbol Profesional, ha acordado pedir a la RFEF que le remita un cuestionario realizado por el CTA a todos los árbitros profesionales y las circulares y comunicaciones internas que mantuvo con los Negreira, para avanzar en la "hipótesis" relativa a su posible influencia "directa o indirecta" sobre los árbitros "en respuesta a los pagos efectuados por el FC Barcelona".