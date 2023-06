Joselu: "Yo no vengo a sustituir a nadie"

“Cualquier número es importante y estoy superorgulloso de poder llevar cualquier número. Todo jugador haría lo posible por vestir esta camiseta y el número es algo secundario”, dijo en rueda de prensa. “Vengo a ayudar y a aportar lo que he aprendido. No soy quién para decir si va a venir alguien más. Tengo ganas de empezar a entrenar ya. Yo vengo a ayudar en todo lo posible”, aseguró.

“Yo no vengo a sustituir a nadie. Vengo a poner mi granito de arena y poner todo lo que ha prendido estos años; y a disfrutar. Todos sabemos el nivel que ha tenido Karim en este club, uno de los mejores delanteros del mundo, pero vengo a hacer otro tipo de trabajo”, comentó.

“Soy un jugador más físico, me gusta estar más en el área… todo lo que he aprendido jugando en dos de las mejores ligas del mundo. A nivel de números he estado entre los mejores a nivel nacional y todo eso quiero transmitirlo aquí y estaré a disposición del entrenador para lo que me pida”, continuó.

Así se gestó su llegada al Real Madrid procedente del Espanyol

“La vuelta al Real Madrid siempre sabe bien. No hay mejor momento que este. A nivel personal me pilla en un muy buen momento, pero no es lo importante. El poder disfrutar y vivir estos momentos es especial para cualquier jugador del mundo”, apuntó.

“Esto se cerró hace unos días. A mis hijos no les conté nada hasta última hora porque nunca se sabe lo que puede pasar. Cuando llega el interés, es lo que he soñado durante toda mi vida. Mis hijos y mi mujer aún no se lo creen. Queremos disfrutar del momento”, dijo.

“En el primer contacto jamás se habla de otro jugador. El Real Madrid respeta siempre cualquier decisión. Se han portado genial en este sentido y todos hemos aportado nuestro granito de arena para que esto sucediera”, explicó.

Joselu y el día más feliz de su vida

“Hoy puede ser uno de los días más felices de mi vida, pidiéndole perdón a mi mujer y a mis hijos. Debuté en Primera división con el club más grande del mundo y siempre soñé con volver. Me siento muy orgulloso de poder hacerlo”, señaló. “Yo nunca he ocultado mi madridismo porque lo he sentido así y en la vida hay que ser lo más natural posible”, explicó.

“Es verdad que es otro escenario. El año pasado estaba apoyando a un familiar -Dani Carvajal- en la final de la ‘Champions’. Uno siempre trabaja y sueña para poder conseguir cosas como las de hoy. Siempre me he considerado una persona constante y trabajadora”, expresó.