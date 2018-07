Jordi Alba: "El de Bielorrusia es un partido importante, nos jugamos muchísimo"

El lateral izquierdo del F.C Barcelona y de la Selección ha dejado claro en rueda de prensa que los próximos partidos del conjunto nacional son importantísimos. Para Alba el de Bielorrusia es el más importante porque "nos jugamos muchísimo". Por otro lado ha defendido a su compañero Piqué y ha aclarado que no han hablado con los jugadores del Real Madrid porque no se han molestado.

El internacional del FC Barcelona Jordi Alba ha destacado que se llega a la selección con "más ganas" después de ganar tres títulos con su club esta temporada, Liga, Copa y Liga de Campeones, algo que "ningún equipo ha conseguido hacer en dos años", y ha subrayado que "siempre es un placer" estar en el combinado nacional.

"Vienes con más ganas a la selección después de ganar tres títulos, algo que ningún equipo ha conseguido hacer en dos ocasiones. Siempre es un placer venir a la selección y estamos encantados de estar", expresó el lateral en una rueda de prensa este martes en la 'Ciudad del Fútbol' de Las Rozas (Madrid).

El lateral calificó a su próximo rival, Costa Rica, como un "gran equipo" que es "competitivo". "En el Mundial Keylor Navas salvó muchos goles, tienen un equipo compacto que dio la sorpresa al clasificarse para la siguiente fase. Nos jugamos muchísimo y tenemos que tirar para adelante", agregó.

"El de Bielorrusia es un partido importante, ha terminado la competición de clubes pero ahora tenemos que jugar en León y hacer un buen partido. Luego debemos mirar al partido de Bielorrusia con la máxima intensidad para intentar ganarlo", afirmó.

Con respecto a su actual estado de forma para la selección, el defensa expresó que para el Europeo "aún queda un año más o menos" y ya se irá viendo cómo se encuentra "a lo largo de esta temporada". "En Ucrania me encontraba muy bien, pero en el Mundial no tanto, y ahora sin embargo estoy muy bien", añadió.

También defendió la celebración de su compañero Gerard Piqué tras la conquista de la Liga de Campeones con el Barcelona y afirmó que "no ha faltado el respeto a nadie" al recordar la figura del cantante colombiano Kevin Roldán y la fiesta privada del portugués Cristiano Ronaldo.

"No hay que darle importancia, en celebraciones se han dicho muchas cosas y no ha faltado el respeto a nadie, a ningún jugador ni a nadie. No hay que darle más vueltas", aseguró.

El reencuentro de Piqué con los jugadores internacionales del Real Madrid era la imagen más buscada en la tarde de ayer. Jordi Alba desveló que no han hablado nada sobre la celebración que realizó el central catalán con ese dardo de ironía a su gran rival. "Nos quedamos con que hemos ganado el triplete y lo demás no nos interesa. No hemos faltado el respeto a ningún jugador ni a ningún club. No nos han dicho nada porque no se ha faltado el respeto a nadie", sentenció.

Finalmente, Alba quiso mandar ánimos a la selección femenina que debuta este martes en el Mundial Canadá ante Costa Rica. "Espero que toda España las vea, se merecen la oportunidad de que todos las veamos. Juegan muy bien y ya las he visto a algunas en el Barcelona: son muy buenas e increíbles. Hay que darlas una oportunidad y apoyarlas", concluyó.